Президент Барселони Жоан Лапорта незадоволений, що на домашньому поєдинку проти Айнтрахта на трибунах Камп Ноу було близько 20-30 тисяч фанатів німців. Він вже повідомив про майбутні зміни.

"Квитки на домашні зустрічі Барселони в єврокубках тепер будуть іменними. Ми ніколи не хотіли цього робити, тому що це заважає фанатам і дратує їх.

Фанати Барселони покинули Камп Ноу під час матчу з Айнтрахтом – Лапорта шокований

У продажу було 34 440 перепусток. Були обмеження – їх не можна було купити за допомогою німецької банківської картки або німецького IP. Клуб не продавав квитків німцям. Але є докази, що квитки купили, а потім віддали німецьким уболівальникам. Також фани з Німеччини отримали частину абонементів", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Зауважимо, на початку другого тайму матчу з Айнтрахтом велика частка прихильників "блаугранас" на знак протесту проти великої кількості німців на трибунах покинула свої місця і повернулись за хвилин 10. Атмосфера загалом була спокійною.

Після вильоту з Ліги Європи Барса практично гарантовано завершить сезон 2021/22 без трофеїв. За 7 турів до фінішу Ла Ліги каталонці відстають від Реала на 12 очок, маючи гру в запасі.

Айнтрахт переміг Барселону в драматичній битві з п'ятьма голами, прорвавшись у півфінал Ліги Європи