Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи завершився для Барселони провалом. Команда Хаві, вочевидь, втратила шанси на бодай один титул за підсумками сезону.

Айнтрахт, який сенсаційно вибив Барсу з Ліги Європи, вигравши 3:2 на Камп Ноу, мав потужну підтримку у тріумфальному для себе матчі. Команду Олівера Гласнера підтримували близько 25 тисяч фанатів, які впродовж більшої частини гри перекрикували вболівальників "синьо-гранатових", а після голів Айнтрахта атмосфера нагадувала домашній матч німців.

Барселона – Айнтрахт – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Дійшло до того, що велика частка прихильників Барселони на знак протесту залишили свої трибуни на початку другого тайму. Щоправда, за хвилин 10 повернулися.

Жоан Лапорта визнав помилку клубу під час реалізації квитків, яка призвела до присутності такої великої кількості німецьких фанатів. Водночас іспанська преса запевняє, що на трибунах Камп Ноу все минуло спокійно – жодної сутички не зафіксовано.

"Я стурбований тим, що сталося. Це сором, який не може повторитися. Ми маємо інформацію про те, що сталося, але потрібно її проаналізувати. Барселона буде вживати заходів, бо це обурливо і ганебно. Потрібно відповідальніше підійти до процесу реалізації квитків", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Зауважимо, після вильоту з Ліги Європи Барса практично гарантовано завершить сезон 2021/22 без трофеїв. За 7 турів до фінішу Ла Ліги каталонці відстають від Реала на 12 очок, маючи гру в запасі.

Айнтрахт переміг Барселону в драматичній битві з п'ятьма голами, прорвавшись у півфінал Ліги Європи