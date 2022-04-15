Президент Барселоны Жоан Лапорта недоволен, что на домашнем поединке против Айнтрахта на трибунах Камп Ноу было около 20-30 тысяч фанатов немцев. Он уже сообщил о грядущих переменах.

"Билеты на домашние встречи Барселоны в еврокубках теперь будут именными. Мы никогда не хотели этого делать, потому что это мешает фанатам и раздражает их.

Фанаты Барселоны покинули Камп Ноу во время матча с Айнтрахтом – Лапорта в шоке

В продаже было 34440 пропусков. Были ограничения – их нельзя было купить с помощью немецкой банковской карты или немецкого IP. Клуб не продавал билеты немцам. Но есть доказательства, что билеты купили, а затем отдали немецким болельщикам. Также фаны из Германии получили часть абонементов", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo .

Заметим, в начале второго тайма матча с Айнтрахтом большая часть поклонников "блаугранас" в знак протеста против большого количества немцев на трибунах покинула свои места и вернулась через минут 10. Атмосфера была спокойной.

После вылета из Лиги Европы Барса практически гарантированно завершит сезон 2021/22 без трофеев. За 7 туров до финиша Ла Лиги каталонцы отстают от Реала на 12 очков, имея игру в запасе.