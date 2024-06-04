Наполі зберігає інтерес до 26-річного форварда збірної України, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Жирона розкрила план на трансферне вікно – Довбик і Циганков у списку головних лотів

Пріоритетом триразових чемпіонів Італії залишається Ромелу Лукаку, але у разі невдачі з бельгійцем вони готові перемкнутися на альтернативи. Довбик – наступний в черзі. Ціна українця, як і Лукаку, повинна скласти близько 40 млн євро.

Інсайдер Маттео Моретто додає, що спортивний директор Наполі Джованні Манна вже навіть зв'язався з Жироною і попросив інформацію щодо Довбика. Втім, наразі жодних просувань у переговорах немає. Жирона буде виступати у Лізі чемпіонів, а Наполі після жахливого сезону взагалі не може запропонувати нападнику будь-які єврокубки.

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