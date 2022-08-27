Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко заверил, что дончане до последнего будут бороться за золотые медали чемпионата Украины.

"Как говорят в народе – на все божья воля. Мы не можем спрогнозировать, что будет завтра.

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Да, у Динамо сыгранная команда, они более опытны. И в еврокубках, и в сборной Украины играют. Но никто им не вручает медали. Будем бороться, а там посмотрим", – сказал Степаненко в программе "Бомбардир".

Напомним, первая очная встреча между Динамо и Шахтером состоится в 7-м туре и запланирована на 15 октября. По слухам, поединок может состояться в Лондоне.

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