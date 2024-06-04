Динамо підписало контракт із українським півзахисником Максимом Брагару, повідомляє офіційний сайт киян.

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21-річний екс-гравець Чорноморця перейшов у команду Олександра Шовковського у статусі вільного агента і уклав з "біло-синіми" угоду на 4 роки з можливістю пролонгації ще на один сезон.

До слова, про перехід Брагару в Динамо було відомо вже давно – кияни ще взимку "завербували" півфіналіста молодіжного Євро, але лише зараз оголосили про перехід офіційно.

Нагадаємо, Брагару – вихованець одеської ДЮСШ-11. З липня 2019 року увійшов до структури Чорноморця, де грав спочатку у юнацькій команді, а потім і в молодіжній. 17 серпня 2019 року дебютував за головну команду "моряків". У сезоні, що минув, у 33 матчах забив 1 гол і віддав 5 асистів. У 21-му поєдинку за молодіжну збірну України оформив 1 м'яч. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

Нині Максим перебуває у таборі олімпійської збірної у Франції, де бере учать у товариському турнірні в рамках підготовки до Ігор-2024.

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