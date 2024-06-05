Манчестер Сіті визначився з першим новачком – Гвардіола єдиний претендент на 100 млн трансфер
Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараєс може опинитися в Манчестер Сіті вже влітку.
"Містяни" залишаються головними претендентами на бразильського хавбека в тому разі, якщо він вирішить покинути "сорок".
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Як інформує журналіст Бен Джейкобс, Манчестер Сіті є єдиним клубом, який розглядає можливість активувати його пункт про викуп за 100 мільйонів фунтів і вже контактував з оточенням бразильця. Бруно Гімараєс мав пропозиції від Аль-Хіляля, утім, він не розглядає переїзд у Саудівську Аравію.
Нагадаємо, що 26-річний півзахисник приєднався до Ньюкасла у січні 2022 року. Загалом він відіграв у 107 матчах, в яких забив 17 голів та віддав 16 асистів.
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