Українець не поспішав вітати Тібо Куртуа після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Relevo. Кепа та Фран Гонсалес полетіли радіти з конкурентом, натомість Лунін самотньо залишався на лаві запасних. Потім не було спільних фотографій з Куртуа, хоча раніше основні кіпери Реала часто позували для камери.

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Сидіння у запасі наприкінці сезону неабияк розчарувало Луніна. Андрій ще кілька тижнів тому мав усну домовленість з Реалом щодо продовження контракту, але тепер підписання під загрозою зриву.

Його оточення описувало цю ситуацію як "удар кулаком у живіт". Вони стверджують, що перед ним відкрився "великий трансферний ринок у Європі", додають інсайдери The Athletic. Тож Лунін готовий розглянути пропозиції інших клубів.

Тут починається найцікавіше. Одним з головних претендентів на 25-річного українця буде Атлетіко! "Матрацники" готуються до відходу Яна Облака і вважають Луніна гідним кандидатом на заміну. Такий варіант привабливий для сім'ї Андрія, якій дуже подобається Мадрид.

Звичайно, Реал не горить бажанням підсилювати запеклого суперника. Переговори будуть викликом для Жорже Мендеша, який представляє інтереси Луніна. Можливо, топ-агент переконає Фло Переса, що краще відпустити українця до сусідів, ніж рік тримати невдоволеного резервіста і втратити безкоштовно.

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