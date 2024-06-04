Рух планує продовжити співпрацю з головним тренером Віталієм Пономарьовим, повідомляє Sport.ua.

Рух не має наміру підписувати гравців за великі гроші – тренер львів'ян розкрив плани після непотрапляння в єврокубки

Чинний контракт 50-річного фахівця був розрахований до кінця сезону і керівництво клубу вже висловило наставнику повну підтримку.

За інформацією джерела, сторони вирішили підписати однорічну угоду з можливістю пролонгації ще на рік.

Нагадаємо, Пономарьов очолив головну команду Руха у березні 2023 року. До цього він тренував U-19. У першому сезоні Віталій Юрійович зберіг для клубу місце в УПЛ, а у другому – фінішував на 6-му місці (команда до останнього туру претендувала на історичний вихід у єврокубки, але у вирішальному матчі програла дублю Динамо).

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