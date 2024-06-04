На чемпіонаті Європи в Німеччині діятимуть нові рекомендації для суддів. Це змусить футболістів бути обережнішими.

УЄФА скоректував правила перед Євро-2024. Тепер після суперечливих епізодів тільки капітани команд зможуть говорити з суддями, повідомляє Bild. Якщо капітанську пов'язку носить голкіпер, тоді інший польовий гравець отримує особливий дозвіл.

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Всі інші футболісти не мають права висловлювати арбітрам свої претензії. Рефері може відразу показувати жовту картку за таке порушення. Перші приклади яскраво були помітні у фіналі Ліги чемпіонів. Шлоттербек і Забітцер миттєво отримали попередження за реакцію на дії судді.

Футболістам доведеться швидко звикнути до нових правил, адже на Євро-2024 діятимуть штрафи. За кожну жовту картку футболіст (або його асоціація) повинен заплатити 2 тисячі євро, за кожну червону – 4 тисячі. Гроші підуть у фонд УЄФА.