Висновки експертів та відомих уболівальників після товариського матчу Німеччина – Україна (0:0).

Вдруге за рік збірна України грає внічию з Німеччиною на її ж території. Цього разу було зовсім не так феєрично, як у червні 2023-го, проте результат, а також деякі елементи і відрізки цього спарингу додають експертам оптимізму перед стартом на Євро-2024.

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Перед поєдинком у Нюрнберзі архіваріус Артур Валерко зі здивуванням виявив, що не тільки іспанська, але й педантична німецька преса спроможна зафейлити, прогнозуючи склад української команди.

Полтавський журналіст Станіслав Майзус нагадав, що в команді Реброва присутні два головні елліни нашого футболу. Здогадаєтесь, про кого йде мова?

Ігор Ковалевич, колишній президент легендарного бориспільського Борисфена, поширює фото, яке вже стало вірусним.

Автор Футбол 24 Сергій Тищенко підкреслює винятковість 50-річного ювілею Реброва.

Швидко стало зрозуміло, що наша команда опинилась у рідній стихії.

Підсумки першого тайму – і летять критичні стріли.

Зрештою, іменитим господарям так і не вдалося зіпсувати ювілей нашого тренера.

Екс-футболіст, чинний експерт Євген Левченко цілком задоволений.

Олександр "Фоззі" Сидоренко, легенда ТНМК: в офіційній грі так не пофартить.

Коментатор Ігор Бойко, автор тг-каналу "Противний голос", не здивований ані грою, ані результатом.

Тактичний гік Михайло Смоловий традиційно та стисло – про тайм перший. А от підсумків другої 45-хвилинки на момент підготовки цього матеріалу ще не було.

Тг-канал What a goal! 1.0 вважає, що Нюрнберг був генеральною репетицією перед Бельгією, з якою зіграємо 26 червня.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло відсипав компліментів Реброву. Наш тренер вчиться на помилках.

Україна вистояла в Німеччині перед Євро-2024 – 33 удари, гол Довбика з офсайду, експерименти Реброва і 5:3 за влучаннями