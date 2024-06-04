Португалія – Фінляндія – 4:2

Голи: Діаш, 17, Жота, 45+4, Фернандеш, 55, 84 – Пуккі, 73, 77

Австрія – Сербія – 2:1

Голи: Віммер, 10, Баумгартнер, 13 – Павловіч, 35

Ірландія – Угорщина – 2:1

Голи: Іда, 36, Перрот, 90+2 – Ланг, 40

Італія – Туреччина – 0:0

Одні з фаворитів Євро-2024, португальці, розібралися з фінами. Стартовий тиск команди Мартінеса вилився у швидкий гол Рубена Діаша. Вітінья ідеально виконав кутовий, а центрбек Ман Сіті на дальній стійці вколотив м'яч у ворота. Піренейці неодноразово могли збільшити свою перевагу. Жота, Канселу, Леау і Консейсау не реалізовували хороші моменти. Останній вже у компенсований час заробив пенальті, який реалізував Жота. Фіни ж за весь перший тайм не завдали жодного удару.

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По перерві картина не змінилась: португальці атакували, а гості рідко переходили центр поля. Зрештою Бруну Фернандеш, який з'явився на полі у перерві, зробив рахунок розгромним, ідеально поціливши в дев'ятку воріт Градецкі з-за меж штрафного. А потім почалося диво імені Пуккі. Спочатку він елегантно реалізував вихід віч-на-віч, перекинувши воротаря, а згодом у самовідданому підкаті покотив м'яч повз Жозе Са. Від валідольної кінцівки Португалію врятував той же Бруну, який оформив дубль – 4:2.

Австрія двічі у стартові 13 хвилин відправляла сербів у нокдаун. У складі господарів виділявся Баумгартнер, який оформив гол+пас. Спочатку вивів Віммера на побачення з кіпером, а потім відзначився сам. Павловіч відквитав один м'яч ще до перерви, а у другій половині команди не забивали (2:1).

Суперник збірної України у кваліфікації Євро "Скуадра Адзурра" розписала суху нічию з турками. У першому таймі класні моменти втратили Айхан і Крістанте, а вже по перерві італійців рятував Вікаріо, який потягнув удар Демірала після кутового. Дзакканьї міг вирвати перемогу вже на останніх секундах гри, але пробив прямісінько у руки кіперу. Бодай на один гол учасники Євро не спромоглися – 0:0.

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