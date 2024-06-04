У першому спарингу збірна України U-23 розбила індонезійців (3:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Tournoi Maurice Revello, товариський турнір олімпійських збірних

Індонезія – Україна – 0:3

Голи: Синчук, 9, Михайленко, 30, Федор, 59

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Збірна України під керівництвом Руслана Ротаня ударно розпочала підготовку до Олімпійських ігор. На товариському турнірі у Марселі у першому матчі "синьо-жовті" розгромили одноліток з Індонезії. Українська асоціація футболу видала черговий перл, анонсувавши пряму трансляцію поєдинку на своєму YouTube-каналі, яка згодом без пояснень була просто видалена.

Українці вийшли вперед вже на початку зустрічі: Драмбаєв прострілив з правого флангу і Синчук з льоту замкнув у сітку. В середині тайму Михайленко подвоїв перевагу "синьо-жовтих" – дитячих фейлів припустився захист суперника, який двічі дарував м'яч нашим хлопцям.

Прес-служба УАФ продовжила чудити і в перерві матчу викотила пост, в якому заявила, що збірна Україна завершила гру перемогою 2:0. Згодом його було видалено, але скріни, як то кажуть не горять.

По перерві Україна забила втретє! Синчук з правого флангу зумів закрутити сферу над голкіпером, який у стрибку намагався завадити польоту м'яча – півзахисник Руха Олег Федор легко переправив круглого у сітку на дальній стійці. Довести гру до перемоги було питанням техніки.

Нагадаємо, попереду у команди Ротаня ще три спаринги: 6 червня проти Італії (старт о 16:00), 8 червня проти Панами (18:30) і 10 червня проти Японії (15:30).

На самій Олімпіаді "синьо-жовті" зіграють у групі В з командами Аргентини, Марокко та Іраку. Чоловічий футбольний турнір пройде з 24 липня по 9 серпня.

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