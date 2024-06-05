Іспанія офіційно визначилася з тренером на ЧС-2026
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте продовжить працювати з командою.
Королівська федерація футболу Іспанії на своєму офіційному сайті повідомила про пролонгацію угоди з діючим фахівцем.
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Луїс де ла Фуенте продовжив свій контракт до 2026 року і повезе збірну Іспанії на чемпіонат світу, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Під керівництвом тренера іспанці зіграли 13 матчів, де здобули дев'ять перемог, двічі зіграли внічию і лише двічі програли.
Нагадаємо, що 62-річний фахівець очолив "Фурію Роху" після ЧС-2022. Де ла Фуенте виграв зі збірною Іспанії Лігу націй, а також вивів команду на Євро-2024.
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