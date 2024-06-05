Королівська федерація футболу Іспанії на своєму офіційному сайті повідомила про пролонгацію угоди з діючим фахівцем.

Гравець Реала висміяв рішення тренера збірної Іспанії не брати його на Євро-2024 – довелося швидко видаляти публікацію

Луїс де ла Фуенте продовжив свій контракт до 2026 року і повезе збірну Іспанії на чемпіонат світу, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Під керівництвом тренера іспанці зіграли 13 матчів, де здобули дев'ять перемог, двічі зіграли внічию і лише двічі програли.

Нагадаємо, що 62-річний фахівець очолив "Фурію Роху" після ЧС-2022. Де ла Фуенте виграв зі збірною Іспанії Лігу націй, а також вивів команду на Євро-2024.

"Збірна України стала тактично гнучкішою": Ребров награє різні схеми – Головко дав оцінку спарингу з Німеччиною