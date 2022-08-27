"Психологія наша і те, як нас вчили, що той кращий, а ми – якісь недороблені... Це у нас... Комплекс меншовартості. Не знаю, звідки він у нас пішов.

"Іноді я з ним не погоджувався, він кидав секундомір": Степаненко пригадав непросту співпрацю з Де Дзербі

Я грав у якійсь команді районній, коли стикався на турнірі з Динамо, то від одного імені вже розумієш, що програв. Виходиш на поле, дивишся – нічого кращого нема. Ця психологія заїдає в голові.

А ось Генріх Мхітарян зростав у Франції, там інша психологія. Казав нам, що буде грати в Арсеналі. Я дивився на нього і думав: "Що ти мені чешеш, Генріх? Закінчуй. Ти прийшов з Пюніку". А дивак в результаті грав в Манчестер Юнайтед, Арсеналі, дортмундській Борусії. Він прийшов пізніше за мене до Шахтаря. Чому так кожен не може зробити з України?" – сказав Степаненко у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Тарас розпочав професіональну кар'єру у запорізькому Металурзі у 2006 році. У 2010-му перейшов у Шахтар, за який виступає дотепер. Мхітарян приїхав в Україну з вірменського Пюніка у 2009 році за 350 тисяч євро. Після сезону у донецькому Металурзі перебрався до табору "гірників" за 5,85 млн. Через три роки за 27,5 млн євро став гравцем дортмундської Борусії. Далі були МЮ, Арсенал та Рома. Влітку 2022-го Мхітарян став гравцем міланського Інтера.

"Будуть матчі, які триватимуть 2-3 дні": розібраний Шахтар, поведінка Вернидуба, або Чим запам'ятався перший тур УПЛ