Напередодні збірна України дізналася суперників у груповому турнірі футбольної Олімпіади-2024. Одним із опонентів "синьо-жовтих" стане збірна Аргентини, за яку, цілком імовірно, зіграє Ліонель Мессі.

"Група випала досить сильна, утім, на Олімпіаді слабких команд і не буває. Аргентина не потребує рекомендацій, це один з головних фаворитів турніру, ще й, радше за все, з Мессі у складі.

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З Марокко невдовзі грає наша молодіжна збірна, тож побачимо потенціал африканців. Але всі знають, якими щедрими на таланти є команди із цього регіону. Свіжий приклад – виступ національної збірної Марокко на останньому чемпіонаті світу. Щодо третьої команди Азії, то, може, це буде Японія, з якою нам належить зустрітися найближчим часом?

Із сьогоднішнього дня починаємо готуватися до форуму. Аби гідно показати себе, нашу країну і намагатися досягнути найвищих цілей. Сьогодні ніхто не може сказати, які саме футболісти поїдуть на цей турнір. Всі ви знаєте, що Олімпійські ігри проходитимуть не в дати ФІФА, а це означає, що клуби можуть не відпускати своїх гравців.

Ми говорили на цю тему з президентом УАФ Андрієм Шевченком, і він сказав, що буде допомагати у процесі діалогу з клубами. Від себе зазначу, що я впевнений, що, принаймні, наші клуби вкотре проявлять свою патріотичну позицію. Вона дуже важлива саме в цей час, а Шахтар, Динамо та інші українські команди завжди працювали на інтереси нашої країни", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії зіграє на Олімпіаді. Це стало можливим завдяки виходу в півфінал молодіжного чемпіонату Європи-2023. У плей-офф Олімпійських ігор у Парижі вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

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