У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі у складі дортмундської Борусії дебютував 28-річний нападник Себастьян Аллє. Це був довгоочікуваний вихід на поле особливо, якщо врахувати, що контракт із "джмелями" івуарієць підписав ще на початку липня минулого року.

Футбол 24 спільно із партнером HLIBNY DAR розповідає про Себастьяна Аллє – героя Ліги чемпіонів, який виграв найважливішу битву у своєму житті.

Страшний діагноз

"Ми дуже раді, що змогли підписати досвідченого центрального форварда, який нещодавно став творцем сенсації у Лізі чемпіонів", – заявив спортивний директор дортмундської Борусії Себастьян Кель, представляючи чергового новачка. Після відходу Ерлінга Холанда "джмелі" потребували гідної заміни і знайшли її в особі Себастьяна Аллє.

Вже через 13 днів на офіційному сайті Борусії з'явилося шокуюче повідомлення:

Себастьян поскаржився на погане самопочуття після тренування в понеділок вранці. У ході інтенсивних медичних оглядів протягом дня було виявлено пухлину в яєчках. Уся родина BVB бажає Себастьяну якнайшвидшого повного одужання.

На футболіста чекала хіміотерапія та сумні прогнози – він точно пропустить увесь наступний сезон. "Я не плакав, ні. Одразу ж подумав: "Я мушу пройти через це зараз". У мене не було іншого варіанту. Ти ж не допоможеш собі, якщо впадеш у депресію. Я ніколи не думав про смерть", – ділився роздумами Аллє з журналістами Bild.

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Рекордсмен з Аякса

Вперше футбольний світ гучно заговорив про Аллє минулого сезону. Восени 2021-го івуарієць просто розірвав групу С у Лізі чемпіонів. Все почалося у першому турі у двобої зі Спортінгом (дебют Себастьяна в ЛЧ), коли тоді ще нападник Аякса оформив покер і приніс амстердамцям виїзну перемогу 5:1. Та це не був просто яскравий спалах. У кожному з п'яти наступних поєдинків групового етапу Аллє забивав по м'ячу (Бешикташу в Туреччині забив два). Голи у кожному матчі групового етапу – таке досягнення в ЛЧ раніше підкорювалося лише Кріштіану Роналду (у сезоні 2017/2018).

Аякс під керівництвом Еріка тен Хага впевнено вийшов у плей-оф, а івуарійський форвард утримував статус найкращого бомбардира ЛЧ з 10 голами. Проте в 1/8 фіналу нідерландського чемпіона зупинила Бенфіка (2:2 та 0:1). На "Ештадіу да Луж" Аллє спершу забив у власні ворота, а через три хвилини вразив правильну ціль. А ще той матч 23 лютого запам'ятався голом Романа Яремчука та особливим святкуванням українця. Наступного ранку усі ми прокинулися у новій реальності.

Тут варто зафіксувати ще один унікальний факт. Форвард Аяксу став першим історії, хто спромігся забити у кожному із семи своїх стартових матчів Ліги чемпіонів! Власне, в Ередивізі Себастьян також спрацював ідеально. 21 забитий гол, перемога у гонитві голеадорів ліги та чергова "салатниця" для Аякса.

Якщо ж повернутися у минуле ще на один сезон, то слід згадати комічну історію, героєм якої став Себастьян Аллє. На початку січня 2021-го Аякс придбав новачка за рекордні 22,5 мільйони євро у Вест Хема. Проте через помилку в амстердамському клубі (її причини невідомі дотепер) футболіст не був внесений Аяксом у заявку на плей-оф Ліги Європи. Тоді нідерландці без Аллє припинили боротьбу на стадії чвертьфіналу. Зате у чемпіонаті новобранець настріляв непогано – 11 голів у 19 турах.

Від Осера до Вест Хема

Себастьян народився у містечку Ріс-Оранжіс, що за 25 кілометрів на південь від Парижу у сім'ї француза та івуарійки. Хлопець починав займатися футболом у невеличких дитячих клубах Віньє та Бретіньї (там, до речі, здорованя відряджали навіть у ворота). Коли малому виповнилося 13, він потрапив у структуру Осера.

Однак старт у бургундському клубі був далеким від ідеалу. Тож наприкінці 2014-го Себастьян вирушив у оренду в Утрехт, де загалом провів три сезони. Рішення залишити орендованого футболіста у команді ухвалював Ерік тен Хаг, який якраз очолив Утрехт. Як наслідок, Аллє віддячив 19 голами у наступному чемпіонаті та потрапив до топу найкращих бомбардирів Ередивізі, а його Утрехт – до переліку провідних команд ліги.

На талановитого форварда розпочалося справжнє полювання, фіналом якого стало підписання у травні 2017-го контракту з Айнтрахтом. У Франкфурті Аллє розквітнув ще більше, а його міць відчув на собі Шахтар (в 1/16 фіналу Ліги Європи Себастьян оформив дубль в поєдинку з "гірниками").

Яскравий Айнтрахт Аді Хюттера з Йовічем, Ребічем та Аллє невдовзі розібрали більш імениті клуби. Через два роки Себастьян переїхав у АПЛ, де став одноклубником Андрія Ярмоленка. Не скажеш, що в івуарійця у Вест Хемі не пішло. З одного боку 10 голів у 48 матчах – далеко не провал. З іншого – від рекордного підписання за 45 мільйонів фунтів очікуєш чогось більшого.

Велике повернення

22 січня Аллє повернувся на поле після кількох курсів хіміотерапії та нарешті дебютував за Дортмунд. А вже через три матчі Себастьян відзначився дебютним голом. Символічно, що саме у день поєдинку з Фрайбургом, 4 лютого, відзначали Всесвітній день боротьби проти раку. Перед грою та під час перерви Борусія організувала акцію – до центрального кола додали опуклість, що символізує пухлину яєчка.

Особливим жестом відзначився і Аллє. На його бутсах красувався напис "До біса рак".

Попри песимістичні прогнози Себастьян Аллє повернувся у гру через півроку після діагностування страшного лікарського вердикту та вже взявся за справу. 7 березня івуарієць матиме змогу встановити чергове досягнення і вперше забити за Борусію у Лізі чемпіонів.