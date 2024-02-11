ПАР і ДР Конго зустрілися в передостанньому поєдинку на КАН-2023. Рахунок і огляд матчу за третє місце читайте на "Футбол 24".

Кубок Африки, матч за третє місце

ПАР – ДР Конго – 0:0 (по пен. 6:5)

Володаря бронзи визначили чи не головні сенсації турніру. У півфіналі Кубка Африки збірна Південної Африки вилетіла від Нігерії лише в серії пенальті, а ДР Конго мінімально програла Кот-д'Івуару.

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Обидві збірні не вражали результативністю впродовж турніру, тому нулі на табло та лише два удари в площину після першого тайму навряд чи стали великою несподіванкою. Дуже обережний футбол.

По перерві конголезці додали, а на 65-й хвилині не забили тільки дивом. Голкіпер "Бафана Бафана" Ронвен Вільямс провалився на виході, випустивши м'яч з рук, але цей ляп не став для нього фатальним – після удару з лінії воротарського м'яч пролетів поруч зі стійкою. Був у конголезців ще один момент – на 90-й хвилині Маєле з кількох метрів пробив повз дальню стійку. Зрештою, основний час переможця не виявив. Гра перейшла в серію пенальті – вже третю для Південної Африки на цьому турнірі та другу для ДР Конго.

Вже перший удар ПАР був неточним – Мокоена влучив у стійку. ДР Конго могла все вирішувати на своєму останньому ударі, але захисник Марселя Шансель Мбемба, який вже у четвер може зіграти з Шахтарем у Лізі Європи, програв дуель кіперу. Згодом не забив і Еліа. Воротар Південної Африки Ронвен Вільямс відбив два удари і приніс своїй збірній бронзу. У його активі дві виграні серії 11-метрових на цьому турнірі.

ФІнал Кубка африканських націй відбудеться у неділю, 11 лютого. Трофей розіграють Нігерія і Кот-д'Івуар. Матч стартує о 22:00 за київським часом.

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