"Мудрик не єдиний, хто зазнає труднощів в Челсі, і постійні згадки у пресі не йдуть йому на користь, бо він грає невпевнено. Він думатиме: "Чому мій тренер каже, що я не розумію, як повинен грати в АПЛ?" Це поганий знак для Мудрика, і я майже впевнений, що наступного матчу проти Астон Вілли він буде на лаві запасних.

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Наступного разу, коли Почеттіно скаже щось подібне, йому слід звернути увагу і на інших гравців, бо нічия з Борнмутом не була провиною Мудрика. Челсі міг би грати тиждень і все одно не забив би, між гравцями немає жодного зв'язку, бо вони розмовляють різними мовами. Мені було нудно дивитися гру.

В АПЛ іноземні гравці можуть боротися, але не багато хто процвітає відразу. Фізичні вимоги, включаючи швидкість, величезні, у вас є лише одна-дві секунди на роздуми, перш ніж отримати м'яч. Це парадокс, тому що в Мудрика є швидкість і сила володіння м'ячем, але він бореться.

Михайло завжди грає спиною до воріт, замість цього він повинен бігти на них, як це зробив Жеремі Доку за Манчестер Сіті проти Вест Хема. Прийняв м'яч, розвернувся і побіг на суперників – і забив! Мудрик цього не робить, попри свою швидкість", – цитує Петі Metro.

Нагадаємо, що український вінгер вийшов в старті на матч проти Борнмута. Після гри Маурісіо Почеттіно сказав, що Мудрику потрібно ще багато чому навчитися в АПЛ. Михайло провів за Челсі 22 матчі, але ще й досі не забивав за "синіх".

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