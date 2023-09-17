Михайло Мудрик несподівано вперше в сезоні вийшов у стартовому складі. Компанію йому склав інший гравець збірної України. Ілля Забарний традиційно посів місце в центрі оборони "вишеньок". Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Челсі на "Футбол 24", стартував о 16:00. Чи не найбільший склад у топ-чемпіонатах сьогодні – максимально коротенький. Загалом із 7 польових гравців лише Чілвелу більше 21 року. Саме Бена Почеттіно вирішив посунути з позиції лівого вінгера, мовляв, потребував більш атакувального виконавця. І Мудрик ледь не скористався цією ситуацією.

Борнмут – Челсі: онлайн-трансляція українського дербі в АПЛ – перший старт Мудрика у сезоні, Забарний без змін

Своєчасні рішення Михайла. Де треба, проходить з м'ячем і накручує або віддає пас. Українець продерся у штрафний і викотив майже ідеальний пас для Галлахера, але і Конор надто швидко залітав у воротарський, і Мудрик дещо незручно підняв снаряд. Помітно, що Михайло шукає Джексона і Галлахера своїми передачами за спини у пошукає вільних каналів. Екс-вінгер Шахтаря також викотив сенегальському форварду під удар в центральній зоні – стійка врятувала Нето.

Галлахер праворуч також гостро розрізав на хід Стерлінгу, який виконав щось середнє між ударом і прострілом. Рахім не забив і зі ще ближчої відстані. Удар екс-вінгера Ман Сіті заблокував Келлі. Натомість Данго Уттара не реалізував найкращий момент господарів. Короткий розіграш стандарту, м'яч пів дня котиться на дальню стійку, де ніхто не заважає, крім воротаря – класний сейв Роберта Санчеса. І яку ж цукерочку видав Мудрик на Галлахера на 33 хвилині: з носка у самісіньке серце штрафного – забивай не хочу. Конор пробив максимально примітивно, по центру.

Ніби і є гра в Челсі, але бракує переможного менталітету як у всієї команди, так і гравців поодинці. Якщо загалом Челсі значно більше володіє м'ячем, то бувають цілі 10-хвилинні відрізки, коли Борнмут контролює його. Під завісу першого тайму лондонці заграли ще активніше. Однак Мудрик ледь не привіз неприємності втратою на своїй половині (знову Санчес страхує). Двічі поспіль загравався і моментально намагався виправитися у жорстких підкатах. Це жовта, на думку рефері Девіда Кута.

Тим не менше в Михайла найбільше створених моментів (3), успішних спроб відбору (3) і виграних єдиноборств унизу (5) за перший тайм серед усіх футболістів Челсі. А ще 80% точності передач (у Забарного 85%, причому не пішли лише довгі паси - 4 втрати після них) і стовідсоткова якість дриблінгу (2 з 2). Проблеми з реалізацією тривають. Один лишень Мудрик набив 0,41 очікуваного асисту, що майже стільки ж, скільки за всі моменти Борнмута, разом взяті. Проблема в тім, що Галлахер, Джексон і Стерлінг не виглядали здатними відзначитися бодай разочок, хоча суперник з доволі високою лінією оборони дає грати.

Молодіжний чемпіон світу Ааронс ціною фолу зупиняє черговий рейд Мудрика, цього разу в центр. Стерлінг розкішно закручував зі стандарту, але снаряд від поперечини тільки частково залетів за лінію воріт, а гольове добивання добивання Колвіла, ще одного чемпіона Європи U-21, вже було з офсайду. Показовий момент на 53 хвилині. Швидка контра Челсі, Мудрик вибухає у напівфланзі, але Колвіл показує, наскільки він далекий від атаки і затягує з пасом. Чілвел міг би придумати щось значно цікавіше, але Бена Почеттіно чомусь бачить виключно на місці вінгера.

Забарний непогано страхує партнера по центру оборони. І тут же ціла хвиля атак і тиску Борнмута. Втрата Гюсто у жорсткій боротьбі, Сілва ледь не привіз занадто повільним виносом, сейви Санчеса. На 63 хвилині Почеттіно знімає Мудрика і відразу ж втішає відчутно незадоволеного українця, мовляв, ти добре зіграв, я задоволений. Вийшов Палмер. Стерлінг взявся загострювати після заміни Мудрика. Джексон запоров ще парочку моментів, Палмер також надто повільно і передбачувано виконував удар.

They lied to us saying "He is the new Drogba" little did we know that it is Benteke Reincarnation



Chelsea Nicolas Jackson Bella boring Mudryk sterling Dan james palmer immunity mainoo seyi tinibu #BouChe mason Greenwood malo gusto Vlahovicpic.twitter.com/YHugADM4P1 — Ninoking (@Iamninoking) September 17, 2023

Галлахер вибиває фактично з кута після штрафного Біллінга (привіт Дісасі, який лише фолом зміг зупинити суперника). Соланке накрутив пару суперників – Санчес ногою парирував. Трибуни заводяться, і вже Борнмут значно ближчий до перемоги. Почеттіно аж на 81 хвилині вродив ще 2 ходи. Чілвел і Маатсен замість Колвіла та Енцо. І Бен відразу ж створює розкішний момент – Джексон пробиває головою після подачі з лівого краю, Нето витягує. Відкрита гра пішла. Який ж момент вбивчий не реалізовують гості. Палмер обігрався із Стерлінгом – Нето тягне удар впритул, Маатсен добиває у блок.

Борнмут відповідає своїми атаками. Дуже важко доводить відпрацьовувати гравцям Челсі. Динамічно, але якось прямолінійно. Суддя дає 8 хвилин на визначення переможця. Швидкість руху м'яча а атакувальної думки більша в команди Іраоли, ніж у підопічних Почеттіно. Немає слів. Нічийний рахунок у битві цілком по грі. Челсі набирає 5 очок і на 2 бали випереджає Борнмут. ЛЧ все далі й далі - лише 14 місце для лондонців та єдина перемога (вдома) проти найгіршої команди сезону (Лутона).

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