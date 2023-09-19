"Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в Челси, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: "Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как должен играть в АПЛ?" Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против Астон Виллы он будет на скамейке запасных.

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В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с Борнмутом не была виной Мудрика. Челси мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они разговаривают на разных языках. Мне было скучно смотреть игру.

В АПЛ иностранные игроки могут бороться, но не многие преуспевают сразу. Физические требования, включая скорость, огромны, у вас есть только одна-две секунды на размышления, прежде чем получить мяч. Это парадокс, потому что у Мудрика есть скорость и сила владения мячом, но он борется.

Михаил всегда играет спиной к воротам, вместо этого он должен бежать на них, как это сделал Жереми Доку за Манчестер Сити против Вест Хэма. Принял мяч, развернулся и побежал на соперников – и забил! Мудрик этого не делает, несмотря на свою скорость", – цитирует Пети Metro.

Напомним, что украинский вингер вышел в старте на матч против Борнмута. После игры Маурисио Почеттино сказал, что Мудрику нужно еще многому научиться в АПЛ. Михаил провел за Челси 22 матча, но до сих пор не забивал за "синих".

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