"Цифри говорять про те, що ми зробили недостатньо. Це завжди залежить від гри. Ми мали легко виграти 1-0, 2-0, тому що в перші 30 хвилин у нас були шанси. Якщо не забили і не виграли гру, можливо, вам потрібно сказати людям, що цього було недостатньо.

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Мудрик розвивається. Йому ще потрібно багато чому навчитися в АПЛ, оскільки вона дуже швидка. Михайло має краще розуміти гру, намагатися інколи бути більше пов'язаним із командою. Нам потрібно дати час і інструменти для, щоб він покращувався протягом сезону", – цитує наставника "синіх" BBC.

Нагадаємо, що на матч проти Борнмута Михайло Мудрик вийшов з перших хвилин. Українець відіграв 63 хвилини.

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