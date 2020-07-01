"Незвичний випадок": один з найбільших провалів Реброва в Динамо може зіграти перший матч за 3 роки

Александар Пантіч (між Піварічем і Кадаром) опинився в компанії легіонерів, які не заграли в Динамо

Александар Пантіч планує стати черговим екс-динамівцем, який реанімує свою кар'єру на Кіпрі. Сербський захисник не грав з грудня з 2017 року.

Після простою в Динамо Пантіч отримав 200 тисяч євро за... нуль матчів у складі іспанського клубу другого дивізіону. Зрештою, останній рік він не тільки не грав, а й перебував без клубу. В це досить важко повірити, але центральний захисник навіть провів 20 матчів за Динамо, відзначившись одним переможним асистом у виїзній грі проти Зорі. Куди його тільки не сватали після цього: Польща, Білорусь, Ізраїль, Туреччина, низка клубів Іспанії, Італії та Греції, навіть Японія.

Топ-6 гравців Динамо, яким варто було покинути київський клуб

У підсумку жодного матчу за 2 з половиною роки. До речі, серб підписував контракт з Динамо до 2022-го. Тоді Пантічу і Кадару Ребров пророкував велике майбутнє в київській команді. І якщо Тамаш провів доволі непоганий період, хоч і не без спадів, то Александар достроково покинув Україну. Перед підписанням наставника і селекційну службу не насторожило, що гравець провів лише 2 матчі за півроку – спокуса за безцінь роздобути оборонця з досвідом у 60 матчів Прімери переважила всі аргументи проти.

Srbin će se naći na terenu posle dve i po godine pauze https://t.co/rQOgK9yGww — Meridianbet (@meridianbet) June 30, 2020

Порівняння з Драговічем виявилися безпідставними. Свій останній офіційний матч за Динамо провів 10 грудня 2017 року в УПЛ проти Олександрії (0:0). У підсумку баланс не вразив: 5 поразок (зокрема, від Чорноморця, Зірки та Олімпіка), одна нічия і 13 перемог у матчах, в яких відіграв мінімум тайм.

Тепер 28-річний захисник спробує реанімувати кар'єру в Докса Катокопіас, останній команді чемпіонату Кіпру. Сербські ЗМІ називають цей трансфер "незвичним випадком". На Кіпрі вважають, що сторони про все домовилися і це буде свого роду ставка для самого клубу.

"Після Суперкубка я розумів, що грати більше не буду": Артур Рудько – про Хацкевича, Шовковського і життя без Динамо

Відзначимо, що Црвена Звезда колись купувала талановитого правого центрбека за 425 тисяч євро, а потім продала у Вільяреал за 300 тис. Подальші переходи Пантіча – або оренди, або на правах вільного агента.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо