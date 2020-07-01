"Необычный случай": один из крупнейших провалов Реброва в Динамо может сыграть первый матч за 3 года

Александар Пантич (между Пиваричем и Кадаром) оказался в компании легионеров, которые не заиграли в Динамо

Александар Пантич планирует стать очередным экс-динамовцем, которые реанимирует свою карьеру на Кипре. Сербский защитник не играл с декабря с 2017 года.

После простоя в Динамо Пантич получил 200 тысяч евро за... ноль матчей в составе испанского клуба второго дивизиона. В конце концов, последний год он не только не играл, но и находился без клуба. В это довольно трудно поверить, но центральный защитник даже провел 20 матчей за Динамо, отметившись одним победным ассистом в выездной игре против Зари. Куда его только не сватали после этого: Польша, Беларусь, Израиль, Турция, ряд клубов Испании, Италии и Греции, даже Япония.

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В итоге ни одного матча за 2 с половиной года. Кстати, серб подписывал контракт с Динамо до 2022-го. Тогда Пантичу и Кадару Ребров предсказывал большое будущее в киевской команде. И если Тамаш провел довольно неплохой период, хотя и не без спадов, то Александар досрочно покинул Украину. Перед подписанием наставника и селекционную службу не насторожило, что игрок провел лишь 2 матча за полгода - соблазн за бесценок заполучить защитника с опытом в 60 матчей Примеры перевесила все аргументы против.

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Сравнение с Драгович оказались безосновательными. Свой последний официальный матч за Динамо провел 10 декабря 2017 в УПЛ против Александрии (0:0). В итоге баланс не впечатлил: 5 поражений (в частности, от Черноморца, Зирки и Олимпика), одна ничья и 13 побед в матчах, в которых сыграл минимум тайм.

Теперь 28-летний защитник попытается реанимировать карьеру в Докса Катокопиас, последней команде чемпионата Кипра. Сербские СМИ называют этот трансфер "необычным случаем". На Кипре считают, что стороны обо всем договорились и это будет своего рода ставка для самого клуба.

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Отметим, что Црвена Звезда некогда покупала талантливого правого центрбека за 425 тысяч евро, а затем продала в Вильярреал за 300 тыс. Дальнейшие переходы Пантича - либо аренды, либо на правах свободного агента.

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