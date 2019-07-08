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Пантіч отримав від Кадіса 200 тисяч євро, не зігравши жодного матчу

17:25 191 Читать на русском
Пантіч отримав від Кадіса 200 тисяч євро, не зігравши жодного матчу
Александар Пантіч / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Александар Пантіч не зіграв жодного матчу за Кадіс, але отримав за період оренди 200 тисяч євро.

Александар Пантіч провів 5 місяців на правах оренди в іспанському Кадісі. За інформацією La voz digital, серб отримав за цей період 200 тисяч євро.

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Захисник при цьому пропустив усю другу частину сезону 2018/19 через травму меніску, так і не зігравши жодного матчу за "жовто-синіх". Раніше повідомлялось, що футболіст повернеться у розташування київської команди.

Пантіч перейшов у Динамо взимку 2017 року, коли наставником "біло-синіх" був Сергій Ребров, але не зміг переконати Олександра Хацкевича і не був основним гравцем.

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Іспанія Кадіс Кадіс Александар Пантіч Александар Пантіч Динамо Динамо
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