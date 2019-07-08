Пантіч отримав від Кадіса 200 тисяч євро, не зігравши жодного матчу

Захисник Динамо Александар Пантіч не зіграв жодного матчу за Кадіс, але отримав за період оренди 200 тисяч євро.

Александар Пантіч провів 5 місяців на правах оренди в іспанському Кадісі. За інформацією La voz digital, серб отримав за цей період 200 тисяч євро.

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Захисник при цьому пропустив усю другу частину сезону 2018/19 через травму меніску, так і не зігравши жодного матчу за "жовто-синіх". Раніше повідомлялось, що футболіст повернеться у розташування київської команди.

Пантіч перейшов у Динамо взимку 2017 року, коли наставником "біло-синіх" був Сергій Ребров, але не зміг переконати Олександра Хацкевича і не був основним гравцем.

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