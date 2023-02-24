Евертон, в якому грає Віталій Миколенко, вирішив підсвітити свою штаб-квартиру у кольори українського стягу. Таким чином англійський клуб виказав підтримку державі.

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"Сьогодні наша штаб-квартира освітлена, щоб показати нашу незмінну підтримку України" , – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко зіграв в 23 матчах в цьому сезоні. На жаль, український захисник результативними діями не відзначився.

Tonight, our HQ is lit up to show our continued support for Ukraine. #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/HO21TmfAO5 — Everton (@Everton) February 24, 2023

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