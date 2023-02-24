"Незмінна підтримка": Евертон Миколенка українізував офіс клубу
22:58 - Читать на русском
В річницю повномасштабного вторгнення Росії англійський клуб підтримав Україну.
Евертон, в якому грає Віталій Миколенко, вирішив підсвітити свою штаб-квартиру у кольори українського стягу. Таким чином англійський клуб виказав підтримку державі.
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"Сьогодні наша штаб-квартира освітлена, щоб показати нашу незмінну підтримку України" , – йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що Віталій Миколенко зіграв в 23 матчах в цьому сезоні. На жаль, український захисник результативними діями не відзначився.
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