Эвертон, в котором играет Виталий Миколенко, решил подсветить свою штаб-квартиру в цвета украинского флага. Таким образом, английский клуб выразил поддержку государству.

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"Сегодня наша штаб-квартира освещена, чтобы показать нашу неизменную поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что Виталий Миколенко сыграл в 23 матчах этого сезона. К сожалению, украинский защитник результативными действиями не отличился.

Tonight, our HQ is lit up to show our continued support for Ukraine. #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/HO21TmfAO5 — Everton (@Everton) February 24, 2023

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