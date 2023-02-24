"Неизменная поддержка": Эвертон Миколенко украинизировал офис клуба
24 февраля 22:58 - Читати українською
В годовщину полномасштабного вторжения России английский клуб поддержал Украину.
Эвертон, в котором играет Виталий Миколенко, решил подсветить свою штаб-квартиру в цвета украинского флага. Таким образом, английский клуб выразил поддержку государству.
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"Сегодня наша штаб-квартира освещена, чтобы показать нашу неизменную поддержку Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, что Виталий Миколенко сыграл в 23 матчах этого сезона. К сожалению, украинский защитник результативными действиями не отличился.
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