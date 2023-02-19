Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів, як війна не дозволила його батькові приїхати в Ліверпуль на поєдинок проти Манчестер Сіті.

Як з'ясувалося, після початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій Миколенко, який працював будівельником, звільнився з роботи та пішов захищати рідну землю.

"Я був шокований, коли дізнався, що батько взяв до рук зброю, щоб захищати країну. Я плакав.

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Перша думка була про те, що мій батько ніколи не зустрінеться з моїми дітьми, коли вони у мене з'являться. Він уже був у бункері і практично не мав телефонного зв'язку. Ми могли розмовляти лише зрідка, а писати смс було небезпечно, оскільки російські солдати могли перехопити їх і отримати інформацію.

Коли мені вдалося поговорити з ним, він сказав, що йому не страшно, але мені було страшно. Він неймовірно хоробрий і все ще служить в армії, у Києві. Якщо він буде потрібен десь ще, він поїде.

Минулого місяця батько нарешті зміг вперше приїхати до мене. Коли ми зайшли у клубний магазин Евертона, усі вітали мене: "Як справи, Міко?". Батько був вражений тим, що всі мене знають, і хочуть переконатися, що зі мною все гаразд", – розповів Миколенко у коментарі DailyMail.

Нагадаємо, Віталій замовив квиток для батька на матч Евертона проти Манчестер Сіті 26 лютого 2022 року, але плани були зірвані через повномасштабне вторгнення Росії двома днями раніше. У підсумку, Миколенко був звільнений від гри з командою Гвардіоли.

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