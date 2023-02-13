Віталій Миколенко проти Мохамеда Салаха, якого стримав у першому колі, коли ліверпульські команди розійшлися миром (0:0). Українець традиційно починає в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Евертон на "Футбол 24", стартував о 22:00. Команда Дайча після сенсаційної перемоги над Арсеналом прагнула розвинути успіх у мерсісайдському дербі проти традиційно незручного для себе суперника.

Ліверпуль – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Перший момент за гостями. На 5 хвилині Матіп подарував м'яч 22-річному Сіммсу, для якого це лише другий вихід у старті за кар'єру в АПЛ. Удар Елліса заблокував Гомес. Миколенко непогано закидає на того ж височенного форварда Евертона. Захисники розібралися, але довгий пас українця створив непогані передумови для моменту. Дарвін заробив перспективний штрафний, але Салах змарнував стандарт, влучивши у свого ж партнера. Александер-Арнольд прокинув повз Миколенка на правому фланзі, однак далі відпустив м'яч.

Захисник збірної України частіше стикався із Трентом, ніж Салахом у стартовій третині першого тайму. Коли Віталій викидався трохи вперед, його стабільно страхував Тарковскі. А ось сам екс-динамівець в одному моменті дарма почав аплодувати партнерам. Таке підбадьорювання завершилося втратою Салаха, який відпасував у дотик на Байчетіча. Іспанець перевів ліворуч на Дарвіна, який в акробатичному стрибку знайшов Гакпо перед воротами. Нідерландець не влучає головою з кількох метрів, і це вже нікого не дивує, адже тріо атаки Ліверпуля запороло занадто багато шансів у 2023 році.

Вдруге поспіль на фланг Миколенка йде найбільший атакувальний тиск суперника. Александер-Арнольд змушує помилятися Віталія агресивним пресингом. Салах з допомогою простих стіночок з правим фулбеком не помічає опору лівого захисника збірної України. І постійно невпопад у відборі діє наш легіонер. Трент і Салах – ніби регулярно на крочок попереду. Добре, що Тарковскі (насамперед) та один із півзахисників (як не Макніл, то Гуйє) відмінно підстраховують, тож особливих проблем лівий фланг Евертона не відчуває. Усі 3 гострі передачі господарів прийшли з протилежного боку.

Епізод, який характеризував ментальність обох команд, з якою вони підходять до гри сьогодні. Онана в центрі летить у підкат настільки рішуче, що Трент прибирає ногу, а суперник хитро заробляє аут. Тарковскі після подачі Івобі з кутового влучає у стійку, добивання Макніла блокують, а Ліверпуль виривається силами 4 бігунків у контру. Дарвін через голову Миколенка переводить у центр, Салах прокидає повз Пікфорда, який у паніці втратив ворота. Якби не єгиптянин, пас уругвайця могли замикати Гакпо і Робертсон. Все-таки працює ця доволі дивна ідея Клоппа зробити з Дарвіна лівого вінгера.

У Миколенка за перший тайм найбільше фолів загалом (4) і... передач у фінальну третину (4) серед гравців Евертон. Також друге місце після неймовірного Тарковскі (5) за кількістю виносів (3), а ось статистика єдиноборств відверто засмучує. Віталій виграв лише 1 дуель з 6. Тішить хоч якість лонгболів. Українець знайшов адресата у 3 своїх дальніх передачах з 4. Загалом Ліверпуль мав якісніші моменти, кращі показники xG та дотиків у чужому штрафному. Якраз на перевагу 1:0 награв. Дуже динамічний тайм від команди Клоппа в дусі тих старих-добрих часів, коли все працювало. Хоча один удар Тарковскі міг змазати всю позитивну картину.

Робертсон без проблем розкидав суперників у центрі поля. Шотландець створив патову ситуацію для Миколенка, проти якого Салах і Трент. "Червоні" спокійно розкатали, українець ще підправив простріл Александера-Арнольда на Гакпо, перед яким уже були тільки порожні ворота. Коуді мало того, що пропустив на Коді так ще й застряг, щоб в офсайд суперника не загнати. Жахливий епізод для захисника, який встиг засвітитися у збірній Англії.

Ще одна передача через фланг Миколенка. Відверто не встигає український захисник, але Дарвіна вдалося вибити до лицьової, Пікфорд спокійно парирував удар з гострого кута. Як же легко Гакпо втікає від Гуйє та Коулмана і котить на Нуньєса. Обвідний удар уругвайця пройшов поруч з правою стійкою. Тепер уже Тарковскі привозить невдалим пасом на Дукуре. Гакпо вивів Салаха на ударну – ще один не дуже важкий сейв Пікфорда. Миколенко показує приклад характеру. Класно підкотився у жорсткому підкаті й дуже розізлив Салаха тим, що судді віддали м'яч на користь українця.

Жота та Фірміно повернулися після травм. Діогу на 68-й замінив Дарвіна, а Боббі ще через 10 хвилин дав відпочити Гакпо. Мілнер після важкої біганини за Мудриком повернувся на домашній стадіон, вийшовши у центр поля замість Хендерсона. Івобі розкішно вирізав на дальню стійку, Том Девіс скористався неуважністю Трента, але не влучив з кількох метрів. Тарковскі сам привіз уже другим невдалим пасом, сам і підчистив, підстелившись під удар Салаха. Відзначаємо прохід і пас Байчетіча. Дуже в тему грає 18-річний іспанський хавбек на атаку.

Пікфорд на рівному місці спровокував конфлікт, штовхнувши Робертсона, який не зразу віддав м'яч після свистка. Дуже довго місилися в обіймах гравці обох команд, причому запасні, зокрема Ван Дейк і Цімікас, завелись навіть більше. Салах знущально легко прокинув повз Миколенка, який не встигав зіграти у підкаті, але Пікфорд витягнув удар Мохамеда.