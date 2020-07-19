Арсенал – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Арсенал переміг Манчестер Сіті у півфіналі Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Арсенал мав кілька проблемних моментів у власному штрафному майданчику, однак саме команда Артети відкрила рахунок. Пепе з правого флангу виконав ідеальну подачу на дальню стійку, яку замкнув Обамеянг. Манчестер Сіті кинувся вперед з подвійною силою, але оборона "канонірів" змогла витримати.

Арсенал вийшов у фінал Кубка Англії, здобувши сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті – Обамеянг оформив дубль

Другий тайм став ледь не точною копією свого попередника – гості марнують купу моментів, натомість Арсеналу вистачає однієї якісної контратаки. Тірні довгою передачею кинув Обамеянга в забіг, а габонець не відмовив собі у задоволенні оформити дубль – 2:0.