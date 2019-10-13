Неймовірний гол зі своєї половини поля у матчі Першої ліги посприяв звільненню Шищенка з Миколаєва

Захисник Агробізнеса Ігор Курило відзначився фантастичним голом у матчі проти Миколаєва.

Гравець Агробізнеса Ігор Курило розкішним ударом з центру поля відкрив рахунок у матчі 13-го туру Першої ліги проти Миколаєва.

Миколаїв звільнив Шищенка з посади головного тренера

Захисник підійшов до м'яча, аби розіграти штрафний в районі центрального кола і помітив, що воротар Миколаєва далеко вийшов з воріт. Курило несподівано наважився на удар і перекинув голкіпера.

Варто зазначити, що Агробізнес втримав перемогу, відзначившись ще раз (2:0). Додамо, що після цього матчу Сергія Шищенка звільнили з посади головного тренера Миколаєва.

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