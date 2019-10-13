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Невероятный гол со своей половины поля в матче Первой лиги поспособствовал увольнению Шищенко из Николаева

14:42 24 Читати українською
Невероятный гол со своей половины поля в матче Первой лиги поспособствовал увольнению Шищенко из Николаева
Игорь Курило – автор забитого гола / фото: ФК Агробизнес

Защитник агробизнеса Игорь Курило отличился фантастическим голом в матче против Николаева.

Игрок Агробизнеса Игорь Курило роскошным ударом с центра поля открыл счет в матче 13-го тура Первой лиги против Николаева.

Николаев уволил Шищенко с поста главного тренера

Защитник подошел к мячу, чтобы разыграть штрафной в районе центрального круга и заметил, что вратарь Николаева далеко вышел из ворот. Курило неожиданно решился на удар и перебросил голкипера.

Стоит отметить, что Агробизнес удержал победу, отличившись еще раз (2:0). Добавим, что после этого матча Сергея Шищенко уволили с поста главного тренера Николаева.

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