Перша ліга: Рух на останніх хвилинах втратив перемогу над Минаєм, Агробізнес обіграв Миколаїв

В рамках 13-го туру Першої ліги Авангард та Гірник-Спорт не виявили сильнішого, Минай в компенсований час врятував нічию в грі з Рухом.

Перша ліга 2019/20, 13-й тур

Авангард – Гірник-Спорт – 1:1

Голи: Брюхов, 65 – Чепелюк, 8

Миколаїв – Агробізнес – 0:2

Голи: Курило, 9, Сікорський, 49

Минай – Рух – 1:1

Голи: Гегедош, 90+2 – Копина, 88

Гірник-Спорт не втримав перемогу над Авангардом. Чепелюк вивів гостей вперед вже на 8 хвилині, однак в другому таймі Брюхов зрівняв рахунок та врятував нічию для Авангарда. Агробізнес на виїзді здолав Миколаїв завдяки голам Курила та Сікорського в кожному із таймів.

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Минай та Рух у центральному матчі туру не виявили сильнішого. Перший гол у матчі було забито аж на 88 хвилині, Копина вивів львів'ян вперед в рахунку. Втім, Гегедош у компенсований час врятував нічию для Миная.

Таким чином, Рух та Минай набрали по 23 очки, посідаючи 4 та 5 місця відповідно. Агробізнес із 22 очками піднявся на 7 місце, Миколаїв з 13 пунктами лишився одинадцятим. Авангард також набрав 23 залікових бали, розташувавшись на 6 сходинці, Гірник-Спорт із 14 очками посідає 10 місце.