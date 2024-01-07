Поєдинок 20-го туру Серії C між Беневенто та Туррісом ознаменувався скандалом – судді примудрились не одразу помітити гол з центра поля.

В матчі Серії C між Беневенто та Туррісом сталось одразу дві непересічні події. Спочатку Франческо Де Феліче примудрився забити ударом з центра поля, закинувши м'яч за комірець воротарю.

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М'яч влучив у опору воріт та одразу вилетів у поле. Дивовижно, але арбітри (та й навіть деякі футболісти) прогавили епізод, не побачивши взяття воріт. Спершу рефері дав команду продовжити гру, але через 5 хвилин активних протестів гол таки зарахували.

Додамо, що забитий шедевр Де Феліче не змінив долю зустрічі – Беневенто мінімально переміг Турріс (3:2).

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