Поединок 20-го тура Серии C между Беневенто и Туррисом ознаменовался скандалом – судьи умудрились не сразу заметить гол с центра поля.

В матче Серии C между Беневенто и Туррисом произошло сразу два незаурядных события. Сначала Франческо Де Феличе умудрился забить ударом с центра поля, забросив мяч за шиворот вратарю.

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Мяч попал в опору ворот и вылетел в поле. Удивительно, но арбитры (да и даже некоторые футболисты) проморгали эпизод, не увидев взятия ворот. Сначала рефери дал команду продолжить игру, но через 5 минут активных протестов гол таки засчитали.

Добавим, что забитый шедевр Де Феличе не изменил судьбу встречи – Беневенто минимально победил Туррис (3:2).

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