Шотландія. Чемпіоншип, 18 тур

Рейт – Арборт – 2:2

Голи: Істон, 34, Хемілтон, 61 – Адамс, 76, Макінтош, 81 (п)

Лідер чемпіонату приймав передостанню команду ліги. Здавалося, все йде до впевненої перемоги фаворита, але на глядачів чекав сюжет, гідний сценарію до кінофільму. В заявці Арборта була обмежена кількість гравців, тож голкіперу Аллі Адамсу довелося замінити центрального захисника, який отримав травму. Хто б міг подумати, що ця заміна стане ключовою.

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Через 15 хвилин після появи на полі Адамс відіграв один м'яч, забивши шедевральний гол. Це надихнуло гравців Арборта, які спромоглися вибороти сенсаційну нічию. Варто зауважити, що це був перший матч для 32-річного голкіпера за команду, до якої він приєднався минулого літа.