Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар близький до переходу в Барселону.

Неймар домовився з Барселоною щодо особистого контракту – бразилець підпише угоду за схемою 2+1 та зароблятиме 13 млн євро на сезон (у ПСЖ він отримує 30), повідомляє El Chiringuito.

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Проте, для цього потрібно немало. По-перше, Неймар має розірвати контракт з ПСЖ, аби перейти в Барселону вільним агентом. По-друге, "блаугранас" необхідно припинити співпрацю з кількома гравцями, аби дозволити собі бразильця.

Додамо, що Неймар приєднався до ПСЖ у 2017 році за 222 мільйони євро. За шість років він зіграв за парижан лише у 173 матчах, в яких забив 118 голів та оформив 77 асистів. Transfermarkt оцінює нападника в 60 млн євро.

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