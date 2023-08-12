ПСЖ втратив очки в матчі проти Лор'яна в першому турі чемпіонату Франції. Результат – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 1 тур

ПСЖ – Лор'ян – 0:0

Луїс Енріке не включив в заявку на гру трьох зіркових футболістів. Неймар, Марко Верратті та Кіліан Мбаппе спостерігали за матчем у статусі вболівальників. Перед зустріччю повідомлялось, що Мбаппе можуть навіть не допустити на стадіон. Втім, француз був на трибунах разом з молодшим братом Ітаном та Дембеле.

Kylian Mbappé est bien présent au Parc des Princes pour PSG / Lorient ️



Le Français n'est pas sur la feuille de match ce soir #PSGFCL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/OUUCth1IEn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 12, 2023

Новий наставник парижан випустив в основі одразу шість новачків. Ін, Рамуш, Шкріняр, Ернандес, Угарте і Асенсіо з'явились на полі з перших хвилин. ПСЖ, як і належить чинному чемпіону, розпочав матч активно, контролюючи кожний шматочок поля. Парижани активно пресингували, намагаючись змусити суперника припуститися помилки.

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Лор'ян оборонявся низьким блоком, досить компактно, що не дозволило підопічним Луїса Енріке створити дійсно гострі моменти. Тільки два з восьми ударів до перерви потрапили у площину воріт "мерлуз". Втім, контроль м'яча приніс свої плоди. Перший раз, коли Лор'яну вдалося пробити по воротах ПСЖ, стався аж на 42 хвилині першого тайму. Абергель пробив у стійку.

По перерві малюнок гри не змінився. Парижани продовжили тиснути на суперника. Шанси у підопічних Луїса Енріке були, але чудова гра Мвого стала на заваді. До кінця зустрічі ПСЖ так і не вдалося вразити ворота Лор'яна. 0:0 – ПСЖ зганьбився вже у першому турі.

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