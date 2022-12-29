З 2017 року жоден гравець чемпіонату Франції не вилучався з поля частіше, ніж Неймар.

Нападник ПСЖ Неймар не став додивлятися матч своєї команди зі Страсбуром у підтрибунному приміщенні, і залишив межі Парк де Пренс задовго до фінального свистка. Про це повідомляє L'Équipe.

Ганебне вилучення Неймара у відеоогляді поєдинку ПСЖ – Страсбур – 2:1

Таким чином бразилець не бачив, як Кіліан Мбаппе забив на 90+6 хвилині та приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що Неймар був вилучений за два попередження, які заробив на 61 та 62 хвилинах. Першу картку форвард ПСЖ отримав після удару Ажорка рукою в обличчя, другу – за симуляцію.

Це вилучення стало для Неймаром п'ятим з моменту переходу до ПСЖ. З 2017 року жоден гравець чемпіонату Франції не вилучався з поля частіше, ніж Неймар.

ПСЖ ледь не зганьбився з аутсайдером Ліги 1 – Неймар був вилучений за симуляцію, капітан забив своїм і чужим