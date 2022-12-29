У 16-му турі французької Ліги 1 Ліон із голом Тете здобув перемогу, а от ПСЖ завдяки Мбаппе дотиснув Страсбур лише в компенсований час. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 16 тур

Брест – Ліон – 2:4

Голи: Лаге, 29, Муньє, 72 – Какере, 21, Шеркі, 32, Ляказетт, 35 (пен), Тете, 49

ПСЖ – Страсбур – 2:1

Голи: Маркіньйос, 14, Мбаппе, 90+6 (пен) – Маркіньйос, 51 (авт)

Вилучення: Неймар, 62

Ліон, який вже на 10 очок відстав від лігочемпіонівської зони, гостював у Бреста – команди із зони вильоту. Бразильський вінгер Тете, права на якого належать Шахтарю, з'явився з перших хвилин. Саме "ткачі" забили першими. На 21-й хвилині Ляказетт прострілив, а Какере з меж воротарського заніс м'яч у сітку. Втім, вже на 29-й рахунок знову став рівним. Лаге виконав штрафний, м'яч влучив у Токо Екамбі та влетів у ворота.

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Однак Ліон блискавично знову вийшов уперед. Какере віддав на Шеркі, який влучно пробив у кут. Тут же підопічні Лорана Блана забили ще раз – Ляказетт реалізував пенальті. А на старті другого тайму відзначився і Тете, який скористався пасом Токо Екамбі. Брест зумів лише скоротити відставання – 2:4. Ліон іде 8-м, Брест у зоні вильоту.

У стартовому складі ПСЖ на поєдинок зі Страсбуром (передостанньою командою турнірної таблиці) вийшли Неймар і Кіліан Мбаппе. Ліонель Мессі продовжує відпочивати після перемоги збірної Аргентини на ЧС-2022, а його партнери повели в рахунку на 15-й хвилині. Мбаппе заробив штрафний, Неймар подав, а капітан ПСЖ головою вразив ворота гостей. До перерви міг забивати і сам Кіліан, однак програв дуель голкіперу.

На старті другої половини гри Страсбур зрівняв рахунок. Після прострілу з флангу м'яч зрикошетив від Маркіньйоса і влетів у кут воріт Доннарумми. Тут же супершанс змарнував Мбаппе, який знову не зміг пробити воротаря суперників.

На 62-й хвилині ПСЖ залишився в меншості. Неймар, який бувально щойно отримав жовту, вирішив "намалювати" пенальті. Друге попередження від Клемана Тюрпена і до побачення. У наступному турі проти Ланса – другої команди чемпіонату – бразилець не зіграє.

Вже у компенсований час Маркіньйос забив, здавалося, переможний гол, однак перед тим пролунав свисток. Тюрпен призначив пенальті за фол проти Мбаппе. Сам Кіліан і реалізував 11-метровий, принісши ПСЖ важку перемогу. Команда Крістофа Гальтьє відірвалася від Ланса на 8 очок, однак останній має гру в запасі.