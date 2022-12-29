С 2017 года ни один игрок чемпионата Франции не удалялся с поля чаще, чем Неймар.

Нападающий ПСЖ Неймар не стал досматривать матч своей команды со Страсбуром в подтрибунном помещении, и покинул пределы Парк де Пренс задолго до финального свистка. Об этом информирует L'Équipe.

Позорное удаление Неймара в видеообзоре поединка ПСЖ – Страсбур – 2:1

Таким образом, бразилец не видел, как Килиан Мбаппе забил на 90+6 минуте и принёс своей команде победу со счётом 2:1.

Напомним, что Неймар был удалён за два предупреждения, которые заработал на 61 и 62 минутах. Первую карточку форвард ПСЖ получил после удара Ажорка рукой в лицо, вторую – за симуляцию.

Это удаление стало для Неймаром пятым с момента перехода в ПСЖ. С 2017 года ни один игрок чемпионата Франции не удалялся с поля чаще, чем Неймар.

ПСЖ едва не опозорился с аутсайдером Лиги 1 – Неймар был удален за симуляцию, капитан забил своим и чужим