Неймар покинул стадион после своего удаления и не видел победный гол Мбаппе
С 2017 года ни один игрок чемпионата Франции не удалялся с поля чаще, чем Неймар.
Нападающий ПСЖ Неймар не стал досматривать матч своей команды со Страсбуром в подтрибунном помещении, и покинул пределы Парк де Пренс задолго до финального свистка. Об этом информирует L'Équipe.
Позорное удаление Неймара в видеообзоре поединка ПСЖ – Страсбур – 2:1
Таким образом, бразилец не видел, как Килиан Мбаппе забил на 90+6 минуте и принёс своей команде победу со счётом 2:1.
Напомним, что Неймар был удалён за два предупреждения, которые заработал на 61 и 62 минутах. Первую карточку форвард ПСЖ получил после удара Ажорка рукой в лицо, вторую – за симуляцию.
Это удаление стало для Неймаром пятым с момента перехода в ПСЖ. С 2017 года ни один игрок чемпионата Франции не удалялся с поля чаще, чем Неймар.
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