ПСЖ вирвав перемогу над Страсбуром у поєдинку 16-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд зустрічі ПСЖ – Страсбур на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 16 тур

ПСЖ – Страсбур – 2:1

Голи: Маркіньйос, 14, Мбаппе, 90+6 (пен) – Маркіньйос, 51 (авт)

Вилучення: Неймар, 62

Парижани повели в рахунку на 14 хвилині – Неймар зі штрафного навісив точно на голову Маркіньйосу. Але Страсбур зрівняв рахунок на старті другої половини. Маркіньйос намагався перервати простріл і м'яч рикошетом від його ноги залетів у ворота.

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Далі настала черга Неймара привертати до себе увагу. Бразилець за хвилину отримав дві жовті картки (спочатку відмахнувся від суперника, а потім "малював" пенальті в штрафному суперника). Париж не залишився без перемоги: в компенсований час Мбаппе реалізував пенальті.