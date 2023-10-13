Неприємний інцидент трапився одразу після поєдинку відбору до ЧС-2026 між Бразилією та Венесуелою.

Після гри Бразилія – Венесуела, яка завершилась невдало для "пентакампеонів", бразильські вболівальники були роздратовані, а найбільше дісталось Неймару.

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Гравці йшли у підтрибунне приміщення, коли в зіркового форварда хтось з трибун кинув стакан з попкорном. Неймар не забарився з відповіддю, емоційно щось крикнувши в бік трибун.

Нагадаємо, що Бразилія втратила перемогу над Венесуелою на останніх хвилинах. Єдиний гол "пентакампеонів" забив Габріел з передачі саме Неймара.

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