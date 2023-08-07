Неймар відчайдушно хоче повернутися в Барселону – бразилець здивував керівництво ПСЖ несподіваним рішенням
Нападник збірної Бразилії та ПСЖ Неймар сподівається влітку повернутися до Барселони.
В Парижі літо видається дуже спекотним і неспокійним. Керівництво ПСЖ продовжує конфліктувати з Кіліаном Мбаппе через його відмову продовжувати контракт, а тепер і інша зірка починає бунтувати.
Барселоні знову запропонували повернути Неймара – Хаві блокує через страх постійних скандалів
Згідно з інформацією L'Équipe, Неймар, який нещодавно заявляв, що готовий грати за парижан навіть під свист фанатів, несподівано оголосив президенту Нассеру Аль-Хелаїфі про те, що хоче покинути столицю Франції влітку поточного року. Метою бразильця є повернення в Барселону, втім головний тренер каталонців Хаві не розглядає варіант зворотного трансферу Неймара, оскільки не хоче псувати атмосферу у своїй команді.
Чинна угода бразильця з ПСЖ діє до 2025 року. Зарплата Неймара в Парижі складає близько 30 мільйонів євро на рік. Враховуючи, що у каталонців фінансові проблеми, повноцінний трансфер бразильця навряд чи їм під силу.