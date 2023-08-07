В Парижі літо видається дуже спекотним і неспокійним. Керівництво ПСЖ продовжує конфліктувати з Кіліаном Мбаппе через його відмову продовжувати контракт, а тепер і інша зірка починає бунтувати.

Барселоні знову запропонували повернути Неймара – Хаві блокує через страх постійних скандалів

Згідно з інформацією L'Équipe, Неймар, який нещодавно заявляв, що готовий грати за парижан навіть під свист фанатів, несподівано оголосив президенту Нассеру Аль-Хелаїфі про те, що хоче покинути столицю Франції влітку поточного року. Метою бразильця є повернення в Барселону, втім головний тренер каталонців Хаві не розглядає варіант зворотного трансферу Неймара, оскільки не хоче псувати атмосферу у своїй команді.

Чинна угода бразильця з ПСЖ діє до 2025 року. Зарплата Неймара в Парижі складає близько 30 мільйонів євро на рік. Враховуючи, що у каталонців фінансові проблеми, повноцінний трансфер бразильця навряд чи їм під силу.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?