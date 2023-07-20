Неймар пояснив, чому ПСЖ не вдалося виграти Лігу чемпіонів. Бразилець заявив, що залишається в Парижі ще на один сезон.

"Ліга чемпіонів? Ми мали дуже сильну команду. Мессі, Мбаппе і я – три хлопці, які є найкращими у світі. Ми знали це, але, на жаль, не змогли вписатись разом до однієї схеми. Ми хотіли виграти все, але футбол іноді буває несправедливим, нечесним.

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Майбутнє? Я сподіваюся, що наступного сезону я буду в ПСЖ. У мене контракт, ніхто нічого не повідомляв. Навіть якщо між уболівальниками та мною не буде великої любові, я буду там (у ПСЖ), з любов'ю чи без любові", – сказав Неймар в коментарі виданню Lequipe.

Нагадаємо, Неймар перейшов у ПСЖ з каталонської Барселони в 2017 році за рекордні 222 мільйони євро. Чинний контракт бразильця з парижанами діє до літа 2025 року.

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