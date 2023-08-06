Днями каталонський клуб отримав чергову пропозицію запросити 31-річного бразильця з ПСЖ, повідомляє Mundo Deportivo.

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Інформація надійшла від катарського шейха Мабхута Аль-Маррі, який має тісні зв'язки з французьким грандом і президентом Барси Жоаном Лапоротою. Саме він одним з перших говорив про перехід Мессі в Інтер Маямі. Інформація про Неймара також може бути близькою до правди.

Mundo Deportivo підтверджує, що Барселона постійно отримує пропозиції повернути бразильця, але наразі це не входить у плани клубу. Фінансове становище "кулес" не дозволяє заплатити компенсацію ПСЖ і покривати зарплатню Неймара навіть у разі зменшення. Крім того, проти трансферу виступає Хаві. Головний тренер каталонців не хоче зіпсувати сімейну атмосферу, яку вдалося вибудувати за минулий сезон. Хаві чудово знає високий ігровий рівень Неймара, але також пам'ятає про регулярні скандали, які супроводжують кар'єру екс-партнера.

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