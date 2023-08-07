Неймар отчаянно хочет вернуться в Барселону – бразилец удивил руководство ПСЖ неожиданным решением
Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар надеется летом вернуться в Барселону.
В Париже лето кажется очень жарким и неспокойным. Руководство ПСЖ продолжает конфликтовать с Килианом Мбаппе из-за его отказа продлевать контракт, а теперь и другая звезда начинает бунтовать.
Барселоне снова предложили вернуть Неймара – Хави блокирует из-за страха постоянных скандалов
Согласно информации L'Équipe, Неймар, недавно заявлявший, что готов играть за парижан даже под свист фанатов, неожиданно объявил президенту Нассеру Аль-Хелаифи о том, что хочет покинуть столицу Франции летом текущего года. Целью бразильца является возвращение в Барселону, впрочем, главный тренер каталонцев Хави не рассматривает вариант обратного трансфера Неймара, поскольку не хочет портить атмосферу в своей команде.
Действующее соглашение бразильца с ПСЖ действует до 2025 года. Зарплата Неймара в Париже составляет около 30 миллионов евро в год. Учитывая, что у каталонцев финансовые проблемы, полноценный трансфер бразильца вряд ли им по силам.