В Париже лето кажется очень жарким и неспокойным. Руководство ПСЖ продолжает конфликтовать с Килианом Мбаппе из-за его отказа продлевать контракт, а теперь и другая звезда начинает бунтовать.

Барселоне снова предложили вернуть Неймара – Хави блокирует из-за страха постоянных скандалов

Согласно информации L'Équipe, Неймар, недавно заявлявший, что готов играть за парижан даже под свист фанатов, неожиданно объявил президенту Нассеру Аль-Хелаифи о том, что хочет покинуть столицу Франции летом текущего года. Целью бразильца является возвращение в Барселону, впрочем, главный тренер каталонцев Хави не рассматривает вариант обратного трансфера Неймара, поскольку не хочет портить атмосферу в своей команде.

Действующее соглашение бразильца с ПСЖ действует до 2025 года. Зарплата Неймара в Париже составляет около 30 миллионов евро в год. Учитывая, что у каталонцев финансовые проблемы, полноценный трансфер бразильца вряд ли им по силам.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?