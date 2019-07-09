Неймар в Барселону: ПСЖ хочет включить Умтити в соглашение по бразильцу

ПСЖ хочет заполучить защитника Барселоны Самуэля Умтити как часть сделки по трансферу Неймара.

ПСЖ выдвинул свои условия по возврату Неймара в Барселону. По информации Le10Sport, французы хотят видеть в своих рядах защитника Самуэля Умтити.

Неймар не явился на тренировку ПСЖ – клуб применит санкции

Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявил, что бразилец действительно хочет покинуть клуб, и уже был разговор с Барселоной. Правда, по словам функционера, "блаугранас" не делали конкретного предложения.

Неймар выступал в составе испанской команды с 2013 по 2017 годы, после чего со скандалом перебрался в Париж.