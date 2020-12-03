Найдорожчий футболіст світу сумує за успішними роками поряд з аргентинцем у складі Барселони.

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"Найбільше я хочу знову грати з Лео Мессі. Це дасть мені можливість знову відчувати насолоду на полі. Хай навіть він грає на моїй позиції, жодних проблем! Я просто хочу бути знову поряд з ним. Ми повинні зробити це вже у наступному сезоні", – заявив Неймар у коментарі ESPN.

Додамо, що контракт бразильця з ПСЖ розрахований до літа 2022 року, тому його відхід з клубу виглядає малоймовірним. Натомість Мессі не поспішає домовлятися з Барселоною і вже у червні може отримати статус вільного агента.

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