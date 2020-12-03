Самый дорогой футболист мира скучает по успешными годами рядом с аргентинцем в составе Барселоны.

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"Больше всего я хочу снова играть с Лео Месси. Это даст мне возможность снова испытывать наслаждение на поле. Пусть даже он играет на моей позиции, никаких проблем! Я просто хочу быть снова рядом с ним. Мы должны сделать это уже в следующем сезоне", – заявил Неймар в комментарии ESPN.

Добавим, что контракт бразильца с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, поэтому его уход из клуба выглядит маловероятным. Зато Месси не спешит договариваться с Барселоной и уже в июне может получить статус свободного агента.

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